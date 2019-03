„Helft den Behörden und Ämtern!“

Gestern platzte eine innenpolitische Bombe: Wie die „Krone“ erfuhr, wurde dem mutmaßlichen IS-Kämpfer Azad G. aufgrund eines Versagenes der Kommunikation unter den Behörden, während seines „Fronturlaubs“ in Wien 12.400 Euro an Mindestsicherung ausbezahlt. Auch besuchte er mehrere AMS-Kurse und wurde in einem Wiener Spital ambulant behandelt.