Großbrand im Donauzentrum: Kaufhaus gesperrt!

Brandherd in Bürobereich

Der Brandherd dürfte nach Angaben vom am Einsatz beteiligten Personen möglicherweise in jenem Bereich des Donauzentrums, in dem sich im zweiten Stock keine Geschäfte, sondern Büros befinden. Unter anderem ist dort eine Rechtsanwaltskanzlei ansässig. In diesem Gebäudeteil gibt es seit längerer Zeit Bauarbeiten. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass der Auslöser des Brandes darauf zurückzuführen ist.