„The Division 2“: Kampf gegen die Dollar-Grippe

Mit „The Division 2“ bringt Ubisoft am 15. März die Fortsetzung seines Action-Shooter-Rollenspiel aus dem Jahr 2016 auf PC, PS4 und Xbox One. Der Dollar-Grippevirus hat darin Washington erreicht, zudem habe sich neue Gegner-Fraktionen gebildet. Als letzte Verteidigungslinie, die das Land retten kann, schlüpfen Gamer in die Rolle eines Agents, der sich anderen Spielern in PvP-Modi stellt oder in der Story-Kampagne die offene Welt des US-Bundeshauptstadt erkundet. Den offiziellen Launch-Trailer gibt es hier zu sehen.