Doping: Matschiner glaubt an „wirklich Großes“

Den Vorwurf, die von ihm für Blutdoping verwendete Blutzentrifuge an den deutschen Arzt weitergegeben zu haben, müsse er sich gefallen lassen, gab Matschiner zu. „Ich habe sie vom Gericht ausgefolgt bekommen und es war schon klar, dass ich sie nicht mehr verwenden will und nachdem er mich gefragt hat, habe ich sie ihm natürlich gegeben“, erklärte der Ex-Leichtathlet. „Wenn ich heute in dieser Situation wäre, würde ich das auch nicht mehr so machen“, sagte er im ZIB2-Gespräch. „Die Wandlung geht nicht von heute auf morgen und die Wandlung hat nicht die Verurteilung, sondern haben andere Dinge in meinem Leben hervorgerufen.“ Zu sagen, ohne diese Weitergabe wäre der aktuelle Fall nicht passiert, sei aber zu weit gegriffen.