Betrug mit vorgetäuschtem Gewinn im Texas-Lotto

Zuerst war die Frau selbst Opfer von Betrügern, die ihr am Telefon und in E-Mails vorspiegelten, 2,5 Millionen Britische Pfund im Lotto gewonnen zu haben.Doch selbst als der Schwindel bereits aufgedeckt worden war, soll sie sich von Bekannten noch Geld für angebliche Steuern, Zölle, Anwälte und Überweisungsgebühren geliehen haben. Insgesamt 959.200 Euro, so die Anklage. Bei 300.000 Euro blieb es allerdings beim Versuch.Schwerer Betrug, sagt daher die Staatsanwaltschaft. Der Strafrahmen beträgt bis zu 10 Jahren Haft.