10.015 Österreicher stellten Antrag auf Papamonat

Fertiges Modell lässt weiter auf sich warten

Schließlich einigten sich ÖVP und FPÖ doch - vorerst allerdings nur mit einem Bekenntnis, das fertige Modell lässt weiter auf sich warten. In Regierungskreisen wird jedoch gemunkelt, dass es diese Woche so weit sein könnte. ÖVP-Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß möchte die Väterbeteiligung erhöhen, jedoch solle der Papamonat nicht dazu führen, dass künftig weniger Männer in Karenz gehen.