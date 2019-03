Arabischsprachige Gruppe liefert Grund zur Sorge

„Ich selbst setze weiterhin alles daran, dass allen Schülerinnen und Schülern ein Besuch in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen ermöglicht wird“, so die 37-Jährige. Einen besonderen Fokus will sie in Zukunft auf muslimische Jugendliche setzen. „Außerdem werden wir unser Projekt Zeitzeugengespräche an Schulen fortsetzen. Denn nur wenn man selbst gesehen und gehört hat, welches Leid Antisemitismus erzeugt hat, wird man resistent gegen diese furchtbare Wertehaltung“, ist die Staatssekretärin überzeugt. Denn: „Antisemitismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft!“