ÖSV-Dopingsünder vor einem Jahr: „Ich bin sauber!“

Seit der Razzia am Mittwoch ist er als „Doping-Sünder“ in aller Munde - ein Jahr zuvor inszenierte sich Max Hauke noch ganz anders, nämlich als „sauber“. Vor seinen Olympia-Einsätzen vor einem Jahr in Pyeongchang, wo er im Skiathlon Platz 27 belegte, sprach der Steirer noch besorgt über die Doping-Problematik. Das damals wenig beachtete Interview bekommt durch den aktuellen Skandal eine ganz neue Brisanz. Auch krone.at-Sportchef Max Mahdalik und Peter Moitzi von der Krone besprachen das Thema in ihrem Studiogespräch (im Video).