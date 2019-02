Navi „befahl“ Lkw-Fahrer auf A10 umzudrehen

Der 39-jährige Kraftfahrer aus Polen war am Dienstag gegen 11.40 Uhr mit seinem Sattelkraftfahrzeug samt Anhänger auf der Tauernautobahn (A 10) im Bereich des Knoten Seeboden in Richtung Villach unterwegs. Er wollte jedoch in Richtung Deutschland fahren und weil ihm das Navi mitteilte, das Fahrzeug zu wenden, drehte er bei der Betriebsumkehre einfach um und fuhr entgegen der Fahrtrichtung Villach in Richtung Salzburg. Als ihm die ersten Fahrzeuge entgegenkamen, bemerkte er seinen Fehler und fuhr rückwärts wieder zur Betriebsumkehre zurück. Dort wurde er von der bereits verständigten Polizeistreife angehalten. Der Lenker wird der Behörde und der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.