Opfer: „Sie haben mir meine Kindheit genommen!“

Wenn Maria von dem Rapper spricht, scheint sie das Geschehene für einen Augenblick ausblenden zu können - für einen ganz kurzen: Denn die Kleine erfuhr - wie berichtet - ein Martyrium, weil ein ebenfalls 14-jähriger Nachbarsbub und Mitschüler (!) erleben wollte, was er in seinen Gewaltpornos zu sehen bekam. Maria wurde in einem Mehrparteienhaus in einen Lift gezerrt, vergewaltigt und dabei gefilmt.