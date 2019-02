Der „Mythos Voest“ unter der Lupe

Während es beim Vorgängerstück „Swap - Wem gehört die Stadt?“ trotz des trockenen Themas einiges zu lachen gab, bleiben die Doku-Theatermacher Regine Dura (Konzept und Text) und Hans-Werner Kroesinger (Regie) mit ihrem neuesten Wurf „Mythos Voest“, der am Freitag in den Kammerspielen Uraufführung feierte, auf der ernsten Seite. Sie beleuchten den Konzern und seine Geschichte kritisch, thematisieren scheinbar längst Vergessenes wie die Absiedlung von Bewohnern für die Errichtung des Werks, die Nazi-Anfänge und Skandale früherer Jahrzehnte. Die Inszenierung ist wie das Stahl-Werk ständig in Bewegung, die Darsteller werkeln in ihren Blaumännern immerzu an irgendwelchen Kübeltürmen (Bühne, Kostüme, Video: Rob Moonen) und berichten wie nebenbei von den Höhen und Tiefen der Voest.