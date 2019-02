Opernball: So riskant wird die heurige Eröffnung!

Und natürlich bietet eine derartige Figur „ein gewisses Risiko“, so Santner weiter. Denn Fehler sind dabei keine erlaubt, will man das Publikum in Staunen und Begeisterung versetzen. „Aber wir haben uns dafür entschieden, uns über etwas drüberzutrauen“. Die Probe am Sonntag lässt auf jeden Fall schon Gutes erahnen, denn die Debütanten glänzten allesamt und vollführten die Hebefigur ohne Patzer. Nicht zuletzt deshalb streute Santner den Tanzpaaren Rosen: „Mit den jungen Damen und Herren ist es sehr leicht zu arbeiten“, fand die Tanzlehrerin lobende Worte.