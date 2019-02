In diesen Fällen sagen wir Danke!

Kulanz von Autohersteller

Ihr Auto hatte Gabriele B. aus Niederösterreich vor vier Jahren bei einem Händler gebraucht gekauft. Kürzlich wurde dann festgestellt, dass die Steuerkette des Motors defekt ist und getauscht werden muss. Die Fachwerkstatt fragte beim Hersteller an, ob die Reparatur in Kulanz erfolgen könne, was abgelehnt wurde. „Falls ich mein Auto nun nicht in der Werkstatt reparieren lasse, muss ich auch noch die Kosten der Begutachtung bezahlen“, schilderte die Leserin. Die Ombudsfrau hat sich an BMW Austria gewandt: Leider sei bei der Einsatzdauer des Wagens eine kostenlose Reparatur nicht möglich. In Kulanz werden jedoch die Prüfkosten übernommen.