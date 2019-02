Hirscher-Kraftakt: „Überlasse nichts dem Zufall“

„Pinturault fährt in Form seines Lebens“

„Es geht in die Endphase, was den Gesamtweltcup betrifft. Es heißt entgegenhalten, entgegenhalten, entgegenhalten und nicht locker lassen“, hatte Hirscher in Stockholm erklärt, warum er in Bansko alle drei Bewerbe einplant. „Henrik und Alexis bestreiten beide dieses Programm auch. Speziell Pinturault fährt in der Form seines Lebens und kann in drei Disziplinen Minimum gewinnen. Dem traue ich momentan alles zu, ich überlasse nichts dem Zufall“, erklärte Hirscher seinen Kraftakt mit Starts in drei Bewerben und vier Rennen an drei Tagen.