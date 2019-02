Einbrecher rasten als Geisterfahrer über A2

Gefährliche Verfolgungsjagd am Sonntagabend im Burgenland: Ein Trio, das in eine Firma in Pinkafeld einbrechen wollte, raste der Polizei davon - und brachte dabei Unschuldige in Lebensgefahr: So fuhren die Flüchtigen mit dem Kastenwagen entgegen der Fahrtrichtung auf die Südautobahn auf. Nach 8,5 Kilometern schlugen sich die Männer zu Fuß ins Gebüsch - einer wurde gefasst.