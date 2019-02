Slalom-Helden greifen in Stockholm an - die Duelle

„Ich will nicht, aber ich muss“

„Ich will nicht, aber ich muss“, fasste Marcel sein Programm für den Wochen-Beginn noch in Åre zusammen, „am Sonntag heim mit dem Jet, am Dienstag wieder hin. Dazwischen schlafen, rasten, Familie.“ Und lange wird Marcel (Stockholm-Sieger 2016) auch danach nicht zu Hause sein: Schon am Mittwoch geht’s nach Bansko (Bulgarien), wo er Kombi, Super-G und Riesentorlauf bestreiten wird.