Aufgepasst: Wir suchen Influencer für Praktikum!

Bewerbungsfrist am 18. März

Klingt interessant? Ist es auch! Kreative Bewerbungen für den gewünschten Job sendet Ihr bitte bis spätestens 18. März an sylvia.kulterer@kronenzeitung.at bzw. marketing@klopeinersee.at. Achtung: Alle Bewerbungsfinalisten für den „Kärntner Krone“-Sommerjob als auch jene für die Tourismusregion werden am 5. April zu einem gemeinsamen Hearing am Golfpark Klopeinersee geladen. Alle wichtigen Infos rund um das Praktikum bei der Kärntner Krone sind unten noch mal zusammengefasst.