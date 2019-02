Goldenes Ehrenzeichen von Graz für Gabalier

Dass die Münchner Faschingsgilde Narhalla dem Steirer den Karl-Valentin-Orden verliehen hatte, hatte für einige Kritik gesorgt. Gabalier hatte diesbezüglich in seiner Dankesrede bei der Verleihung mehr Toleranz gefordert: „Wenn alle Leute so tolerant wären wie ich, ich glaube, dann hätten wir auf dieser Welt überhaupt keine Sorgen.“ In seiner Rüge, „mit einem Augenzwinkern“ wies er die in den Medien erhobenen Vorwürfe von sich. Den Orden werde er „mit einem breiten Grinser“ über die Fotoserie seiner bisherigen Münchener Konzerte hängen.