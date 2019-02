Meghans Schwester attackiert George Clooney

Der 57-Jährige kritisierte besonders, dass eine britische Zeitung einen Brief, den Meghan angeblich an ihren Vater schrieb, veröffentlicht hatte. Es sei „widerwärtig und unverantwortlich“, so Clooney. In den persönlichen Zeilen hatte Meghan geschrieben, dass ihr Vater nicht realisiert, wie viel Schmerz er ihr bereitet, wenn er mit den Medien über ihre Familienfehde spricht.