Mourinho soll Coach von Rapid-Gegner Inter werden

Mit Erfolgen in Parma, am Donnerstag in Wien und am Sonntag zuhause gegen Sampdoria könnten sich die Mailänder innerhalb von einer Woche viel Druck nehmen. Das Rezept des Trainers klingt einfach: „Wir müssen mehr Herz zeigen. Das kann in unseren nächsten Spielen den Unterschied ausmachen“, sagte Spalletti.