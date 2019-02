Baumgartner: Wut-Posting über Messer-Mord

Die Umstände rund um den Mord am Dornbirner Sozialamtsleiter am Mittwochnachmittag sorgen für großes Unverständnis, Ärger und blankes Entsetzen: So befand sich der mutmaßliche - und bereits mehrfach vorbestrafte - Täter wissentlich illegal in Österreich. Angesichts dieser Tatsache setzte Felix Baumgartner wieder einmal ein aufsehenerregendes Posting ab: „Inhumane Subjekte, wie der türkische Mörder Soner O., sollten in den Schoß jenes Landes zurückgeprügelt werden, aus dem sie angeblich vor Gewalt und Terror geflohen sind.“