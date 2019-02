„Pfusch“ in Österreich EU-weit am geringsten

Ohne Steuern abzuführen aktiv am Arbeiten sind des Weiteren Gewerbebetriebe und haushaltsnahe Dienstleister. Deren Anteil an der Schwarzarbeit liegt bei 17 Prozent bzw. 4,3 Milliarden Euro - 813 Millionen Euro davon in Wien, 495 Millionen in Oberösterreich und 481 Millionen in Niederösterreich. Dahinter folgen die Sektoren „andere Gewerbe- und Industriebetriebe“ (Kfz, Maschinen etc.) sowie „Dienstleistungsbetriebe“ (Hotels, Gaststätten etc.). In diesen beiden Sektoren erreicht der Pfusch heuer ein Volumen von knapp 4,1 Milliarden Euro - 765 Millionen davon in Wien, 466 Millionen in Oberösterreich und 452 Millionen in Niederösterreich.