Hannah: „Man soll vor mir ruhig etwas Angst haben“

Zum Beispiel eben mit dem Song „Du bist so schön“, der vor allem die innere Schönheit der Menschen streift. Es gibt also auch die ruhige, nachdenkliche, nicht provozierende Hannah?

Jeder Künstler möchte so wahrgenommen werden. An den Klickzahlen sieht man aber, dass diese tiefergehenden Songs noch nicht so gut angenommen werden. Zumindest jetzt noch. Im Endeffekt ist das egal, denn jemand, der diese Songs hören möchte, der wird auch von ihnen gefunden. Diese Nummer war mir wichtig, weil jeder als schön empfunden werden will und jeder schön ist. Ich finde es schlimm, wenn man sofort schubladisiert und wegen des Äußeren beurteilt wird. Im Video spielt auch die RollOn-Austria-Obfrau Marianne Hengl mit, die mit verkrüppelten Extremitäten auf die Welt kam. Sie ist eine normale, nette Frau. Sie würde sich auch gerne die Fußnägel lackieren und High Heels tragen wie jede andere Frau auch und deshalb habe ich mich dazu entschieden, komplett ungeschminkt diesen Song zu schreiben. Gerade in unserer Showbranche ist so viel Fake dabei. Wir haben aufgeklebte Wimpern, Schminke und Extensions, aber wenn man am Abend ins Hotelzimmer geht, ist man der echte, richtige Mensch. Es ist wichtig, dass man sieht, dass man auch das ist und mehrere Facetten hat - und all diese Facetten sind gut.