Kurz stärkt Interimspräsident Guaido den Rücken

In der sich zuspitzenden Krise in Venezuela hat Sebastian Kurz am Sonntag in einem Telefonat dem selbst ernannten venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaido seine „volle Unterstützung“ zugesagt. Es gehe darum, die Demokratie in dem südamerikanischen Land wiederherzustellen. Österreichs Kanzler hofft, dass Guaido „rasche, freie und faire Präsidentschaftswahlen“ organisieren kann, damit die politische Krise überwunden werden kann. Mit zwei Großkundgebungen in der Hauptstadt Caracas untermauerten Regierung und Opposition am Wochenende ihren Machtanspruch (siehe Video oben).