USA schicken 3750 Soldaten an Grenze zu Mexiko

Mit der Entsendung steigt die Zahl der Soldaten an der Grenze auf rund 4350. Hintergrund ist, dass sich in den vergangenen Monaten Tausende Migranten aus Mittelamerika auf den Weg Richtung USA gemacht hatten. Ende 2018 waren rund 6000 von ihnen bis nach Tijuana an die US-Grenze gelangt. Sie sind vor der Gewalt und Armut in ihren Heimatländern geflohen und hoffen auf Asyl in den USA.