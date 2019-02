Video: Absturzdrama am Wolfgangsee

Schrecksekunden am Wolfgangsee: An der Landesgrenze zwischen Salzburg und Oberösterreich ist am Montagnachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Pilot, ein 44-jähriger Kunstflieger, wurde von der Wasserrettung aus dem Wolfgangsee geborgen. Er dürfte den Absturz unbeschadet oder nur leicht verletzt überstanden haben. Ein Zeuge hat die dramatischen Szenen auf Video festgehalten (siehe oben).