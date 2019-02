Ein Toter bei Lawinenabgang in Kärnten

Bei einem Lawinenabgang in Großkirchheim im Kärntner Bezirk Spittal an der Drau ist am Sonntagnachmittag ein Kärntner ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei waren zwei Männer im Alter von 30 und 52 Jahren verschüttet worden. Der 52-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden. Der Jüngere, der nur teilweise vom Schnee begraben worden war, überlebte das Unglück.