Darum schlug der Wiener Poly-Schüler seine Lehrer

Es war offenbar der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, als einem 14 Jahre alten Burschen am Freitag in einer Wiener Schule im Bezirk Favoriten das Handy weggenommen und der Bub zum Direktor zitiert wurde. Wie berichtet, war der Schüler vollkommen ausgerastet und hatte in Rage drei Pädagogen verletzt. „Provokant aufgefallen“ sei der 14-Jährige allerdings schon länger, wie krone.at in Erfahrung brachte.