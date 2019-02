So gelingt das perfekte Selfie

Textliche Inhalte verlieren an Bedeutung. Heutzutage zählt nur: Es muss gut aussehen! Das geht von dem eigenen Erscheinungsbild über das süße Haustier und den möglichst traumhaft inszenierten Urlaub bis hin zum Essen. Jeder, der selbst schon mal 1000 Selfies gemacht hat, um das eine perfekte Foto zu bekommen oder im Restaurant das Gericht in einem gefühlt endlosen Fremdschäm-Moment solange neu angeordnet hat bis es kalt war, weiß, „Instagram“ und co. sind eine große Lüge. Die Beziehung nicht so glücklich. Die gezeigte Pizza kann bei diesem Sixpack nie gegessen worden sein. Und das #nomakeup beziehungsweise #iwokeuplikethis-Foto wäre ohne Filter und Photoshop-App auch nie so makellos. Doch wir alle sehen uns lieber schöne Fotos von anderen wie auch von uns selbst an. Besonders an schlechten Tagen „blättert“ man gerne die Highlights des eigenen Fotoalbums durch. Die bekommen Sie in Zukunft einfach und schnell - das richtige Licht macht‘s möglich. Die beliebtesten Zubehöre finden Sie hier: