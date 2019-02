„Bier mit Freunden? Diesen Preis muss ich zahlen“

„Krone“: Du hast die Planai wieder in ein Irrenhaus verwandelt. Wie sind deine Gefühle, wenn du 45.000 Fans vor Ort und Millionen vor den TV-Geräten einen Sieg schenkst?

Hirscher: Die Stimmung war unglaublich, der Berg hat gebrannt, irre! Nochmal gefühlt 5000-mal mehr Leute als in Kitz. Dazu das Flutlicht. Dieses Gefühl der Befriedigung dauert dann schon ein paar Tage an.