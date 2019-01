Obdachlos in Klagenfurt: So leben die Betroffenen

Obdachlosigkeit in Klagenfurt: Studie geplant

„Es gibt viele kurzfristige Notfälle - etwa nach Gewalt in der Familie oder Wegweisungen. Bei den dauerhaft Betroffenen gehen wir derzeit von einer überschaubaren Zahl aus“, so Mauthner. Genauere Aufschlüsse soll eine Studie liefern, die die Stadt heuer in Auftrag gibt. „Dann wissen wir auch, wie wir unsere sozialen Leistungen besser steuern können.“