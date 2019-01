Kollegin gewürgt und Polizeischülerin verletzt

Im Vollrausch hat ein 21-Jähriger in der Nacht auf Dienstag in Wien-Neubau eine Arbeitskollegin gewürgt und später in einer Polizeiinspektion eine angehende Exekutivbeamtin schwer verletzt. Ausgangspunkt war eine Firmenfeier in einem Innenstadtlokal, bei der der junge Mann offenbar so heftig dem Alkohol zugesprochen hatte, dass er nicht mehr wusste, wo er wohnt.