Mühlviertler gründeten Label für digitale Musik

„CDs landen heutzutage doch nur in der Schublade, es kaufen meist nur noch die Verwandten. Bei unserem Label haben die Musiker die Möglichkeit, ihre Songs in unserem neuen Studio in Bad Leonfelden professionell von uns produzieren zu lassen und dann auf Spotify, iTunes oder Amazon zu vertreiben“, erklärt Paul Katzmayr das Konzept hinter dem Label „DIEgital Records“, das der Tonstudiobetreiber und Produzent gemeinsam mit Kronehit-Musikchef Wolfgang Pammer gegründet hat.