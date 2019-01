Explosion im Gemeindebau: Großeinsatz für Helfer

Flammen und dichter Qualm

Lokalisieren konnten die Einsatzkräfte den Brandherd im Bereich eines Christbaums sowie eines Ethanolkamins, so der Sprecher weiter. Die Flammen breiteten sich rasch in den Räumlichkeiten aus, binnen kürzester Zeit füllte sich die Wohnung mit dichtem Qualm. Die beiden Bewohner konnten mitsamt ihrem Hund gerade noch rechtzeitig die Wohnung verlassen, so Schimpf weiter, und blieben bei dem Vorfall unverletzt.