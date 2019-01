Schädlingsbekämpfung ging schief: Rettungseinsatz!

Die Berufsfeuerwehr machte den Ursprung des Schadstoffs in einem Lokal im Erdgeschoß des Gebäudes ausfindig. Dort war am Sonntag Schädlingsbekämpfungsmittel über Heißnebelverfahren eingesetzt worden. Der Schadstoff verbreitete sich über Technikschächte im Haus bis in die Büroräume im vierten Stock. Das Gebäude wurde mit Hochleistungslüftern der Feuerwehr durchlüftet, berichtete die Berufsrettung.