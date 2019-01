Alko-Lenker fuhr Paar nieder: Urteil 1440 € Strafe

Die 18-jährige Anna aus Ried in der Riedmark schwebte nach dem Unfall in Lebensgefahr. Sie und ihr Freund (19) waren nach dem Aiserfest in Schwertberg von einem Auto, das noch dazu gegen die Einbahn fuhr, gerammt worden. Als der Freund aufstand, die Fahrertür aufriss und den Angeklagten aufforderte, auszusteigen, ist dieser mit hoher Geschwindigkeit losgefahren und hat den jungen Mann ein Stück mitgeschliffen. Die am Boden liegende junge Frau wurde von seinem Wagen überrollt. Sie erlitt mehrere Brüche und innere Verletzungen, die sie nur dank ihrer Jugend überlebt hat. Folgeschäden sind aber wahrscheinlich.