Förolach: Judith Pichler neue Feuerwehr-Vizechefin

Gabriele Kogler von der Feuerwehr St. Johann im Lavanttal hat endlich eine Offiziers-Kollegin: In Förolach in der Gemeinde Hermagor ist Judith Pichler zur Stellvertreterin des Chefs gewählt worden. Sie ist damit die zweite „Offizierin“ in Kärntens Feuerwehrkreisen. Die 30-Jährige ist „familiär vorbelastet“.