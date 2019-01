Urteil für die ersten Hochverräter unserer Zeit

Es klingt wie ein Urteil aus Kriegszeiten: Wegen der versuchten Bestimmung zum Hochverrat hat die Staatsanwaltschaft Graz am Freitag zwei Mitglieder der Staatsverweigererszene schuldig gesprochen. Eine 42-Jährige, die „Präsidentin“, wurde zu 14 Jahren unbedingter Haft verurteilt, ein Ex-Gendarm (71) fasste zehn Jahre aus. Weitere Angeklagte wurden zu Strafen in der Höhe von neun Monaten bis drei Jahren - teilweise bedingt - verurteilt. Ein einzigartiges Verfahren in Österreich: Noch nie zuvor wurde jemand in der Zweiten Republik wegen Hochverrats verurteilt.