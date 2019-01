Kitzbühel: Das sind die Favoriten der Buchmacher!

Erfreulich aus österreichischer Sicht: Daniel Danklmaier haben die Buchmacher von tipp3 durchaus auf der Rechnung. Bei einem Sensationssieg des ÖSV-Fahrers, der am Montag in der Europacup-Abfahrt triumphierte, erhält ein „Zocker“ das 25-fache seines Einsatzes. Diese Quote zeigt, dass er durchaus als gefährlicher Außenseiter gilt. Eine 35er-Quote hat Max Franz.