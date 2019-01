Lisa Hauser Neunte in Antholz ++ Davidova siegt

Lisa Hauser hat am Donnerstag beim Biathlon-Weltcup in Antholz mit Rang neun im Sprint eine Spitzenplatzierung erreicht. Die 25-jährige Tirolerin glänzte in Südtirol einmal mehr mit einer schnellen und fehlerfreien Schießleistung. Ihr Rückstand auf die ebenfalls fehlerlos gebliebene Premierensiegerin Marketa Davidova (CZE) betrug 18,7 Sekunden.