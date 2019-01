Österreicher gehen gut gelaunt durch den Tag

14 Prozent denken während der Arbeit an Kündigung

63 Prozent fahren mit dem Auto in die Arbeit, die bei 33 Prozent stressig ist. Bei 14 Prozent ist die Belastung derartig hoch, dass sie während des Tages an eine Kündigung denken. Beinahe die Hälfte der Frauen und immerhin jeder zehnte Mann übernehmen tagtäglich die Hauptverantwortung in Sachen Kinderbetreuung. Zusätzlich müssen zwei Stunden Hausarbeit untergebracht werden. Auch hier sind mehrheitlich Frauen aktiv.