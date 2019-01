Rendi-Wagner warnt vor „Versorgungslücke“

Österreich droht ein Ärztemangel - und zwar bei den Hausärzten. Die Politik müsste dringend Maßnahmen setzen, „damit wir nicht in eine gefährliche Versorgungslücke schlittern“, warnt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Weil die Regierung wenig Willen zeige, sich der Sache anzunehmen, werde die SPÖ nun eine Sondersitzung des Nationalrates beantragen, kündigte Rendi-Wagner am Mittwoch bei einem Hintergrundgespräch mit Journalisten an. Schon jetzt gibt es einige Gemeinden ohne Hausarzt, lange Wartezeiten beim Arzt oder auf einen Facharzttermin. In den nächsten Jahren könnte die Situation schlimmer werden.