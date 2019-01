Innsbruck verpflichtet tschechischen Stürmer Netik

Die Innsbrucker Haie haben sich kurz vor Beginn der Qualifikationsrunde mit Stürmer Tomas Netik verstärkt. Der 36-jährige Tscheche unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende, teilte der EBEL-Klub am Mittwoch mit. Netik, der die Erste Bank Eishockey Liga bereits durch sein Engagement in Zagreb (2017/18) kennt, könnte bereits am Freitag in Villach sein Debüt im Dress der Haie geben.