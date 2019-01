Stars plaudern intime Details zu Sexszenen aus

Der Film „Titanic“ machte Kate Winslet und Leonardo DiCaprio quasi über Nacht zu Superstars - nicht zuletzt wegen der heißen Sexszene. An den pikanten Dreh denkt die Schauspielerin aber noch immer gern zurück, wie sie einmal ausplauderte. „Als wir diese Szene drehen mussten, waren das nicht wir“, erklärte Winslet. „Und dennoch waren wir so gefangen von dem, was das sein sollte. Die Rose in mir liebte wirklich den Jack in ihm. Und obwohl ich für Leo nicht so gefühlt habe, war es dennoch ziemlich schön, in der Szene solche Gefühle zu haben.“