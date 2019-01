Mindestsicherung: Klare Mehrheit für harten Kurs

Kritik an Reform aus Wien, Kärnten und Austropop-Szene

Es regt sich jedoch Widerstand gegen diese Reform in SPÖ-geführten Bundesländern: So will Wien den Entwurf nicht umsetzen. Kärnten widersetzt sich ebenfalls. Auch Wolfgang Ambros übte scharfe Kritik. „Die Regierung zielt mit ihrer Propaganda auf die sozial Schwächsten“, so der Austropop-Star.