Mindestsicherung Neu: Jetzt mischt sich Ambros ein

Ambros hofft auf „wache Mehrheit in diesem Land“

„Ich hoffe, dass eine wache Mehrheit in diesem Land der Regierung nicht auf dieser Reise rückwärts folgt“, begründet Ambros seine Unterstützung. Damit schlägt sich der 66-jährige Liedermacher auf die Seite der SPÖ, die seit Tagen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kampagnisiert (siehe Video unten). Das Fass zum Überlaufen gebracht hat aus Sicht der Roten der Langschläfer-Sager des Kanzlers am Rande der Regierungsklausur im niederösterreichischen Mauerbach. Dort meinte Kurz: „Ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten, und in immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen.“