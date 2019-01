Kosten steigen: Kabeg fehlen 3,1 Millionen Euro

Am Klinikum Klagenfurt startet im Frühjahr der Neubau der Psychiatrie; für die Strahlentherapie wird ein neuer Linearbeschleuniger angeschafft. Auch in anderen Häusern wie in Villach und Wolfsberg stehen große Investitionen an - 2019 fließen 47 Millionen Euro. Gleichzeitig kommt es in den Häusern zu hohen Ausgaben. 60 neue Planstellen sind vakant.