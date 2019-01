Nepal droht laut Schweizer Forschern ein Megabeben

Im April 2015 hat eine Reihe heftiger Erdbeben in Nepal fast 9000 Menschenleben gefordert und zahlreiche Dörfer und Kulturdenkmäler zerstört. Doch dem asiatischen Land, in dessen Norden und Osten ein großer Teil des Himalajas liegt, könnten noch weitaus stärkere Beben - mit Magnituden von 8 oder höher - drohen, warnen nun Schweizer Forscher. Vorhersagen, wann die nächsten starken Erdstöße in Nepal drohen, können sie aber nicht.