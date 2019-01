Talk mit Katia Wagner: Kippt das „rote“ Wien?

Ob die massive und sehr laute Kritik der SPÖ an der Reform der Mindestsicherung und der etwas irritierende Vorstoß für ein generelles Waffenverbot in ganz Wien tatsächlich bei den Wählern gut ankommen, darüber diskutieren am Mittwoch bei der großen Live-TV-Talkshow mit Katia Wagner auf krone.at wieder interessante Gäste. Gernot Blümel, Bundesminister und ÖVP-Spitzenkandidat für die Wien-Wahl, Johann Gudenus, FPÖ-Klubobmann und ebenfalls Spitzenkandidat für die nächste Wahl in Wien, Josef Hübner, SPÖ-Gewerkschafter, der allerdings die Reform der Mindestsicherung nicht ganz so negativ sieht, sowie Politikberater Thomas Hofer.