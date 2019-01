„Terror-Syrer“ klagt Ungarn wegen Rufschädigung

Der Prozess gegen den syrischen Migranten Ahmed H. hat für internationales Aufsehen gesorgt. Der 41-Jährige hatte am Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 an Massenunruhen an der serbisch-ungarischen Grenze bei Röszke teilgenommen und war dafür von einem ungarischen Gericht im Jahr 2016 als „Terrorist“ zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Im September 2018 wurde das Strafmaß auf fünf Jahre reduziert. Nun ordnete das zuständige Gericht die vorzeitige Haftentlassung H.s auf Bewährung an. Er muss das Land verlassen und darf es zehn Jahre lang nicht betreten. Doch vorher steht H. abermals vor Gericht: Der Syrer klagt Ungarn nämlich wegen Rufschädigung.